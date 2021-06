Manca ormai pochissimo all’uscita dinei cinema americani, ma da un pezzo già si pensa al doppio finale, il decimo e undicesimo episodio la cui pre-produzione è in corso: un doppio film che farà da conclusione alla saga. E in un’intervista con Collider ha rivelato di sapere da tempo quale sarà l’epilogo.

La cosa non stupisce troppo: Diesel è infatti, oltre che uno dei protagonisti, anche produttore ed è da sempre coinvolto attivamente nello sviluppo di questi film. Ecco cosa ha spiegato a Steve Weintraub:

C’è una scena che gira nella mia testa, lo fa spesso, ormai da diversi anni. È ciò che ho sempre immaginato sarebbe stato il finale… del finale. Justin e io ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo lavorato tutti questi anni in quella direzione, e ci sono molti elementi del nono film che esistono in funzione di quel finale in due parti. Non credo di voler entrare nel merito ora, ma posso dire che ciò che è davvero unico di questo nono film è che avendo dovuto rinviare l’uscita di un anno ora ci ritroviamo già nella pre-produzione del doppio finale. E così la mattina parlo del nono film con la stampa, e la sera lavoro al decimo…