È cosa nota che tranon sia corso buon sangue sul set di. Quel film segnò il divorzio ufficiale tra i due attori, visto che The Rock dopo quel progetto avrebbe preso una strada tutta sua con uno spin-off (Hobbs & Shaw), rinunciando ad apparire nei film del filone principale.

Parlandone con Men’s Health, Diesel ha motivato il clima di tensione sul set dell’ottavo film spiegando che non era convinto della prova recitativa del collega:

È stato un personaggio difficile a cui dare forma, quello di Hobbs. All’epoca la mia idea fu di usare le maniere forti a fin di bene per portare la sua interpretazione esattamente dove doveva essere.

Da produttore mi sentivo in dovere di prendere Dwayne Johnson, associato al mondo del wrestling, e farlo immergere nel mondo del cinema, senza dare l’impressione al pubblico di conoscere già il suo personaggio.

Hobbs ti colpisce come un muro di mattoni, vado molto fiero del risultato, ma è servito tanto lavoro. Siamo dovuti arrivare a quell’obiettivo e a volte sono state necessarie le maniere forti. Non in senso felliniano, ma farei di tutto per ottenere le interpretazioni che voglio in tutto ciò che produco.