Mancano poche ore allo scadere dell’offerta imbattibile per volare a Disneyland Paris e visitare il Marvel Avengers Campus assieme a BadTaste.it il 23-24-25 settembre.

Entro il 25 giugno sarà possibile infatti riservare il proprio posto per l’iniziativa, che riunirà i nostri lettori assieme alla redazione di BadTaste.it per un weekend che prevede l’ospitalità nel nuovissimo ed esclusivo Disney Hotel New York – The Art of Marvel e l’ingresso per tre giorni ai due parchi di Disneyland Paris: sarete tra i primi a visitare l’inedita area Marvel Avengers Campus, che aprirà i battenti a luglio. Il tutto a un prezzo assolutamente vantaggioso, con un forte sconto rispetto alla prenotazione sul sito ufficiale di Disneyland!

Vi ricordiamo che il numero di stanze è limitato e che l’offerta scadrà il 25 giugno: sono quindi gli ultimi giorni a disposizione per compilare il form sottostante ed essere contattati dall’agenzia Just Holiday (che si occupa della logistica della nostra iniziativa) riservando il proprio posto!

Sul nostro canale Discord ci si sta organizzando in gruppi (per abbattere ulteriormente il costo delle quote), quindi vi consigliamo di dare un’occhiata e, nel caso foste interessati, aderire a un gruppo!

COME FUNZIONA

Abbiamo riservato diverse camere di tipo Superior presso l’esclusivo e richiestissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel. Ci sono camere singole, doppie, triple e quadruple, e le formule che proponiamo ai nostri lettori sono a quota. Ciò significa che se una persona viene da sola, come quota pagherà la camera singola, mentre se ci sono gruppi di amici o famiglie di due, tre, quattro persone, le quote a testa hanno un prezzo (ovviamente) sensibilmente inferiore. C’è anche una camera da 5, disponibile solo nel caso in cui la quinta persona sia un bambino al di sotto dei 3 anni.

Per partecipare dovrete compilare il form, che vi metterà in contatto con l’agenzia JUST HOLIDAY la quale si occuperà della gestione. In seguito, riceverete dall’agenzia la quotazione del pacchetto e il contratto di vacanza da firmare: sarà necessario versare un anticipo del 30% del pacchetto.

I PREZZI DELLE QUOTE

CAMERA SINGOLA (1 persona) – € 1.247,00

(1 persona) – € 1.247,00 CAMERA DOPPIA (2 persone) – € 723,00 quota per ciascun adulto

(2 persone) – € 723,00 quota per ciascun adulto CAMERA TRIPLA (3 persone) – € 549,00 quota per ciascun adulto

(3 persone) – € 549,00 quota per ciascun adulto CAMERA QUADRUPLA (4 persone) – € 462,00 quota per ciascun adulto

I bambini dai 3 anni compiuti fino agli 11 anni compiuti pagano una quota unica di € 180,00 indifferentemente dalla tipologia di camera (doppia, tripla o quadrupla).

I bambini al di sotto dei 3 anni non pagano.

COSA È INCLUSO NELLA QUOTA

Il prezzo indicato per ogni quota include soggiorno 3 giorni e 2 notti, dal 23 al 25 settembre 2022, più i biglietti d’ingresso per 3 giorni ai due parchi del Resort (Disneyland e Disney Studios).

COSA NON È INCLUSO NELLA QUOTA

Nelle quote non sono inclusi i pasti, e non sono inclusi i voli e i trasferimenti, ovviamente: ogni persona proviene infatti da parti diverse d’Italia ed era impossibile avere una quota fissa. Per voli e trasferimenti potrete organizzarvi in autonomia o, nel campo “servizi extra” del form, potete concordare con l’agenzia voli a/r, trasferimenti e persino notti extra a Parigi.

LE FORMULE PASTI

Nella quota base non sono previsti i pasti, per lasciare la libertà a ciascuno di scegliere il ristorante che preferisce a Disneyland Paris. Tuttavia, per convenienza, è possibile aggiungere delle formule pasti, ovvero mezza pensione e pensione completa.