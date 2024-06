Il celebre duo Wallace & Gromit arriverà sugli schermi a Natale con un nuovo film dal titolo Vengeance Most Fowl. La pellicola durerà 70 minuti e sarà trasmessa dalla BBC nel Regno Unito, per poi raggiungere il mondo intero su Netflix durante l’inverno.

La trama ufficiale recita: Gromit diventa sempre più preoccupato per la dipendenza di Wallace dalle sue invenzioni. Le cose prendono una brutta piega quando la creazione di Wallace, il “nano intelligente”, sembra sviluppare una mente malvagia.

Afferma il creatore del duo e regista del film, Nick Park:

Avevo avuto l’idea di un film sui nani da giardino che diventano cattivi per più di un decennio, ma non riuscivo mai a capire cosa li rendesse cattivi. Mi è venuto in mente che la domanda che mi viene posta più frequentemente dai fan è: Feathers McGraw, il pinguino antagonista originale di Wallace & Gromit da The Wrong Trousers di 30 anni fa, tornerà mai? Ci siamo divertiti a riportarlo in camei, ma ora, a tre decenni di distanza, sembrava il momento giusto. Poi mi è venuta l’illuminazione: e se Feathers fosse coinvolto con questi nani?