Una recente indagine di Finance Buzz mostra che i prezzi dei prodotti alimentari a Walt Disney World a Orlando, in Florida, sono aumentati in media del 61% negli ultimi dieci anni, più del costo medio del biglietto di ingresso, aumentato invece del 56%.

Si tratta di un valore superiore a quello dell’inflazione, che secondo l’indagine ammonta al 32%.

Tra i prodotti che più sono aumentati troviamo il dessert Dole Whip, aumentato del 58%, e il gelato a forma di Topolino, aumentato del 63%. L’aumento più in alto in assoluto c’è stato per la portata del pane indiano al ristorante di Animal Kindom Sanaa (cinque piadine accompagnate da nove salse indiane), che nel 2014 costava 9,99 dollari e che oggi costa 22 dollari.

Le ricerche sono state condotte mettendo semplicemente a confronto il prezzario attuale sul sito di Walt Disney World con quello presente sul vecchio sito.

Ecco anche un grafico:

