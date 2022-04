è realtà: lunedì la nuova società creata dalla fusione di Discovery e di WarnerMedia (scorporata definitivamente dal colosso della telefonia AT&T, con un’operazione da 43 miliardi di dollari) verrà ufficialmente quotata in borsa, e ora è stata annunciata la nuova struttura che servirà a portare a compimento un’integrazione non semplice tra i due colossi dei media.

L’intero corpo dirigenziale di WarnerMedia è stato sostanzialmente fatto fuori: la compagnia, nata dopo l’acquisizione di Time Warner da parte di AT&T solo quattro anni fa (costata ben 85 miliardi di dollari), verrà dissolta e le sue divisioni verranno allineate a Discovery. Alla guida di tutto ci sarà David Zaslav, già CEO di Discovery dal 2007 e ora CEO della neonata Warner Bros Discovery. Sembra che per prepararsi meglio al ruolo, che lo vedrà impegnato anche in settori in cui non ha una grandissima come quello cinematografico e di scripted tv, in questi mesi si sia fatto consigliare tra gli altri anche da Bob Iger (ex presidente Disney).

J-B Perrette, dirigente Discovery, ora si occuperà della supervisione totale dell’area streaming dell’azienda (HBO Max e Discovery+) diventando CEO e presidente di Warner Bros. Discovery Global Streaming and Interactive Entertainment. A lui continuerà a fare riferimento David Haddad, presidente di Warner Bros. Games.

Kathleen Finch è stata promossa alla supervisione dei canali lineari americani (oltre 40), con un ruolo inedito di Chairman and Chief Content Officer, US Networks Group.

Toby Emmerich, Casey Bloys e Channing Dungey rimarranno a capo rispettivamente di Warner Bros. Pictures (incluse New Line Cinema, DC Films, Warner Bros. Feature Animation), di HBO & HBO Max e di Warner Bros. TV.

Bruce Campbell, già presidente della distribuzione di Discovery (ruolo fondamentale nella gestione di canoni televisivi e contratti streaming), avrà lo stesso ruolo nella nuova azienda: Chief Revenue and Strategy Officer.

Il ruolo di numerosi dirigenti Discovery è stato confermato nella nuova Warner Bros. Discovery. Chris Licht, ex dirigente di CBS e MSNBC, alcune settimane fa è stato messo a capo di CNN Global dopo l’addio di Jeff Zucker.

Come vi anticipavamo, ci vorranno probabilmente diversi mesi prima che l’integrazione sia portata davvero a compimento: vista la natura della transazione tra AT&T e Discovery, le due aziende hanno dovuto mantenere le distanze fino al recente via libera del regolatore americano, e quindi il vero lavoro di unificazione potrà iniziare solo ora. Appuntamento al 17 maggio, quando è previsto un upfront al Lincoln Center: una vera e propria vetrina nella quale verranno presentate agli inserzionisti le opportunità offerte dalla fusione dei due giganti. Sappiamo comunque per certo che uno dei primi interventi della compagnia sarà la fusione completa delle due piattaforme HBO Max e Discovery Plus.

Fonte: Deadline