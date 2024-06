The Watchers – Loro ti guardano, al cinema dal 5 giugno, segna l’esordio alla regia di un lungometraggio per Ishana Night Shyamalan, figlia di M. Night Shyamalan, che in precedenza si era occupata di diversi episodi della serie Servant. In un’intervista con CB, la cineasta ha rivelato di aver appreso “molte lezioni” dal suo lavoro con lo show Apple:

Credo che quelle esperienze mi siano servite come una sorta di palestra. Non mi sentivo affatto preparata a intraprendere questo processo artistico che amavo così tanto. Quindi ho guardato e osservato il più possibile, ho provato diverse abilità e tecniche, per poi riuscire a metterle tutte, credo, in questo lungometraggio.

Ecco invece da dove deriva la sua passione per l’horror, genere a cui appartengono sia Servant che The Watchers:

Non è stata una scelta intenzionale quella di dedicarmi all’horror. È solo il materiale che penso mi interessi. Sento che, per qualche ragione, mi lego a cose molto oscure e spaventose, come credo di aver fatto fin da quando ero giovane. Quindi è più che altro la palette in cui mi piace giocare, ma mi piace molto espandere il genere e inglobare altre cose. Per esempio, questa sorta di intersezione tra fantasy e horror [in The Watchers] mi sembra davvero avvincente e interessante, e mi piacerebbe andare ancora più a fondo.

Nel cast di The Watchers troviamo Dakota Fanning, Oliver Finnegan e Olwen Fouere. Il film è prodotto da M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan e Nimitt Mankad, con la produzione esecutiva di Jo Homewood e Stephen Dembitzer.

Trovate tutte le informazioni su Servant nella nostra scheda.

