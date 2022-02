Giusto un paio di giorni fa abbiamo festeggiato i 30 anni di, noto in Italia come Fusi di testa, la leggendaria commedia diretta da Penelope Spheeris e interpretata da Mike Myers e Dana Carvey in cui i due interpretavano i loro personaggi resi celebri dal Saturday Night Live, Wayne Campbell e Garth Algar. Lo potete leggere in questa pagina

Wayne’s World costò appena venti milioni di dollari e ne incassò quasi 200. Motivo per cui, l’anno successivo, uscì l’immancabile sequel, Fusi di testa 2 – Waynestock (Wayne’s World 2), diretto però da Stephen Surjik.

In una recente intervista con PopCulture, Penelope Spheeris ha parlato della possibilità di dirigere un ipotetico terzo capitolo del franchise. Ecco la sua risposta:

Non saprei. La gente continua a mandarmi delle possibili storie per Wayne’s World 3, ma io mi trovo costretta a rispondere che “ragazzi, si chiamano proprietà intellettuali e questa, nello specifico, appartiene alla Paramount. Ergo dovreste spedirle allo studio!”.

La regista spiega però che, se proprio si dovesse fare, secondo dovrebbe essere in linea col recente terzo capitolo di un’altra saga popolarissima, specie negli States, a inizio anni novanta, quella di Bill e Ted con Keanu Reeves e Alex Winter aggiungendo:

La gente mi manda delle foto – se hanno dei gemelli o cose così – dei loro figli di tre anni o giù di lì vestiti da Wayne e Garth […] È qualcosa che continua a vivere ed è straordinario perché, quando l’abbiamo fatto, non è che abbiamo ragionato nei termini del “Ehi, faremo qualcosa di veramente grosso e di successo che sarà famoso per 30 anni!”. Non ci pensavamo minimamente. Eravamo più in uno stato d’animo da “Se va bene usciremo in una manciata di cinema e magari resisteremo almeno una settimana”. Non avevamo minimamente idea che sarebbe durato così tanto e che la gente avrebbe continuato ad amarlo. Ma posso dire di essere davvero molto grata della cosa.

