Uno dei momenti più leggendari di una pellicola leggendaria dall’inizio alla fine come, è quella in cui Mike Myers e Dana Carvey ascoltano, a bordo della SpassoMobile, Bohemian Rhapsody dei Queen e poi, nel climax della canzone dopo il “Beelzebub has a devil put aside for me, for me, For meee”, si esibiscono con un frenetico headbanging.

Se avete visto Wayne’s World sapete di cosa stiamo parlando per tutti gli altri, ecco la scena in questione dan canale ufficiale dei Queen su YouTube:

In un recente intervento su Vanity Fair, Mike Myers è tornato a parlare di questa iconica scena di Wayne’s World ricordando anche il mal di collo causato dalle riprese ripetute.

Quello che ricordo maggiormente è stato che abbiamo dovuto lottare molto, molto duramente per avere Bohemian Rhapsody. Lo studio non voleva. Voleva che usassimo i Guns N’ Roses, che amo, ma non avevo idee divertenti da impiegare con loro. Lorne Michaels mi chiese se volessi davvero i Queen e io risposi in maniera affermativa. E ha combattuto questa battaglia anche per noi. Lorne Michaels, Dana ed io abbiamo parlato giusto cinque giorni fa di come i nostri colli siano ancora doloranti per quella scena! Penso che avremmo fatto almeno 200 riprese nell’arco di due notte in una qualche città. Mi verrebbe da dire El Segundo o Cerritos nei dintorni di Los Angeles, ma sai, non riuscivo davvero a credere di essere in un film!

