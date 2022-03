, musical diretto da Steven Spielberg, è approdato in streaming su Disney+ per tutti gli abbonati alla piattaforma.

E proprio per questa occasione la Casa di Topolino ha diffuso in rete due nuovi poster del lungometraggio.

Potete vedere i poster qua sotto:

Diretto dal premio Oscar Steven Spielberg, tratto dalla celebre piece teatrale di Tony Kushner, West Side Story è la storia di rivalità spietate e giovani amori nella New York degli anni ’50. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questi nuovi poster per il debutto in streaming di West Side Story?

FONTE: Impawards