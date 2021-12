Con l’arrivo nelle sale americane di, atteso film di Steven Spielberg, il profilo Facebook dell’Academy ha voluto diffondere in rete delle immagini a confronto con il cast originale del film e quello del progetto firmato da Spielberg.

Potete vedere le immagini e i poster qua sotto:

I creatori del film in occasione della première a Los Angeles, hanno parlato del fatto che il film non verrà proiettato nei paesi del Golfo, come segnala l’Hollywood Reporter.

“Penso che dovremmo ricordarci che ai tempi di William Shakespeare, arrivarono i puritani e abbatterono tutti i teatri. Non si poteva andare a teatro… eppure il teatro di Shakespeare è sopravvissuto,” ha spiegato il produttore Kevin McCollum. “Quindi siccome questo film esisterà nel mondo, può anche essere che ci siano dei paesi che cercheranno di fermarlo, ma chi vorrà trovarlo lo troverà. Credo che l’amore vincerà, questa è una storia sull’amore, fatta con amore, e racconta cosa succede quando cerchi di impedire alla gente di amare liberamente. Penso che abbiamo fatto il nostro lavoro come artisti, realizzando questo film, e che il mondo lo scoprirà anche se alcune culture decideranno di non permettergli di attraversare i loro confini. Questo film supererà ogni confine, perché verrà visto”.

David Alvaretz, che interpreta Bernardo, ha aggiunto: “È un po’ triste che esistano ancora queste situazioni in giro per il mondo, e credo che questo dimostri quanto siano importanti i film ancora oggi. Questo film contiene così tanti messaggi, e ha così tanti livelli di lettura, che può risuonare davvero in tutte le persone in giro per il mondo”.

West Side Story uscirà in Italia il 23 dicembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTI: Facebook, Impawards