White Noise è il film d’apertura del Festival di Venezia 2022

La decisione è stata presa: qualche giorno fa vi abbiamo segnalato il motivo per cui, con la conferenza di presentazione della 79 esima edizione del Festival di Venezia, non era stato ancora annunciato il film d’apertura, e ora a 24 ore dalla conferenza la Biennale ha annunciato la propria scelta: sarà White Noise, adattamento del romanzo di Don DeLillo diretto da Noah Baumbach e prodotto da Netflix, ad aprire la kermesse veneziana il 31 agosto. Lo stesso Barbera ha confermato che l’attesa è stata dovuta alla necessità di avere la conferma che il film fosse finito in tempo.

È un ritorno al lido per Baumbach dopo il successo di Marriage Story – Storia di un matrimonio nel 2019. È anche la prima volta che Netflix ha un film d’apertura alla Mostra.

Ecco il comunicato ufficiale: