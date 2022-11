Will Ferrell parla di Barbie: “Un omaggio al brand e al contempo una satira”

In una recente intervista con il Wall Street Journal, Will Ferrell ha parlato di Barbie, il film diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling in arrivo la prossima estate.

L’attore ha dispensato grandi parole nei confronti del progetto:

È un toccante omaggio al brand e, al tempo stesso, non potrebbe essere più satirico. È un’analisi del patriarcato e delle donne della società, sottolinea come Barbie sia criticata mal contempo tutte le bambine ne vogliano una. Ragazzi, quando l’ho letta ho pensato: “Tutto questo è fantastico”.

Ha poi aggiunto:

Io interpreto l’amministratore delegato della Mattel e quindi sono insensibile e bizzarro, anche se poi… non voglio spoilerare nulla.

Barbie arriverà al cinema il 21 luglio 2023. Nel cast del film troviamo: Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey, Michael Cera e Simu Liu.

