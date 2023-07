In occasione di un’intervista con El Pais, per la promozione della sua miniserie The Night Logan Woke Up, Xavier Dolan ha annunciato il suo addio al mondo del cinema.

“Non ho più la forza o il desiderio di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede” ha spiegato. “Ci metto troppa passione e poi ne esco profondamente deluso. Mi spinge a pensare di non essere un bravo regista, ma so di esserlo“.

L’ultima sua fatica, la miniserie The Night Logan Woke Up, sarà mostrata solo in quattro paesi: Canada, Francia, Giappone e Spagna. “Perché nessun altro l’ha acquistata? Solo perché è in francese? O perché ha solo cinque episodi?” si è chiesto Dolan. “Non ho guadagnato nulla con le serie, ho investito il mio compenso nella produzione e ho dovuto chiedere un prestito a mio padre. È un lavoro privo di gratificazione, sono stanco e scoraggiato. La soluzione più semplice è dirigere spot pubblicitari e costruirmi una casa“.

Ha poi concluso: “Hayao Miyazaki dice che realizzare film è solo una sofferenza. Lo confermo“.

Prima di dire definitivamente addio al cinema e alle serie, ha un ultimo progetto in cantiere: “Prima della pandemia ho promesso di girare una serie per HBO in inglese, che è ancora in stato embrionale. Mantengo la parola e poi chiudo“.

