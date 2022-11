Your Name: Carlos López Estrada dirigerà il remake live action

L’adattamento live action di Your Name, film d’animazione cult di Makoto Shinkai, ha trovato un nuovo regista.

Carlos López Estrada è stato infatti incaricato da Paramount, Bad Robot e Toho di riscrivere e dirigere la pellicola sci-fi, che è attualmente in sviluppo. Regista messicano, López Estrada ha diretto Blindspotting, Summertime e successivamente il film d’animazione nominato all’Oscar Raya e l’ultimo drago. È stato anche regista di episodi di Legion e video musicali, inoltre sta lavorando al film live action di Robin Hood della Disney.

López Estrada arriva dopo che Marc Webb successivamente Lee Isaac Chung hanno lasciato la regia.

La versione iniziale della sceneggiatura di Your Name era stata scritta da Eric Heisserer, autore di film come Arrival e Bird Box, e non è chiaro se Estrada la rimaneggerà soltanto o ripartirà da zero. JJ Abrams sarà produttore del film assieme a Hannah Minghella e Jon Cohen, con Genki Kawamura, produttore del film originale.

Nella versione live action, una giovane nativa americana che abita in una zona rurale e un giovane di Chicago realizzano che, come per magia, i loro “corpi” si scambiano a intermittenza. Quando un disastro minaccia le loro vite, devono intraprendere un viaggio per incontrarsi e salvare il loro mondo.

Toho distribuirà il film in Giappone, Paramount negli USA e nel resto del mondo.