Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

In riproduzione

Non parleremo dei vincitori ma del più sconfitto di tutti, chi aveva il maggior numero di film (e più importanti) in concorso e non ha vinto niente, compromettendo quel poco di profitto che poteva uscirne...

Tutti gli episodi