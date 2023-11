Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

In riproduzione

Per il secondo anno di seguito il cinema Troisi ha vinto il biglietto d’oro per il monosala di maggior reddito in Italia, eppure lo stesso come sempre non può essere preso come modello dagli altri cinema. Ecco perché

Tutti gli episodi