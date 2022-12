Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

In riproduzione

La decisione di Netflix di far uscire Glass Onion al cinema ma solo per una settimana a che ragionamento risponde? Non era più conveniente uscire lungo tutto il mese che lo ha separato comunque dall’arrivo su piattaforma? Ne parliamo nel nuovo appuntamento con il Podcast+ Insider.

Tutti gli episodi