Dungeons & Dragons, i registi e il produttore ci spiegano l’errore da non fare quando si lavora a un franchise

Immaginate di essere uno a scelta fra Jonathan Goldstein, John Francis Daley o Jeremy Latcham, rispettivamente registi e produttori di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, e di avere la possibilità di parlare del film con la stampa in una cornice come quella di Lucca. Che pare uscita dalle pagine del Manuale di una qualche ambientazione di D&D.

E di poterlo fare, magari, dopo un panel in cui i materiali mostrati alla gremitissima sala del Cinema Astra di Lucca Comics & Games sono stati accolti a furor di popolo (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Malgrado la fretta e la frenesia tipiche di queste circostanze, quando entro nella saletta del Convento di San Francesco deputata alle interviste con il trio di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, mi trovo subito calato in un contesto di generale positività ed entusiasmo. Che ci accompagneranno per tutto il tempo della chiacchierata che potete leggere qua sotto.

La mia prima domanda è per te Jeremy. Raccontami come la tua esperienza con i film che hanno segnato l’esordio del Marvel Cinematic Universe ti hanno aiutato nel dare forma a Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri che, magari, potrebbe essere il primo film di una nuova saga.

Latcham: La chiave di tutto, quando abbiamo dato il via al Marvel Cinematic Universe nel 2008 con Iron Man è che siamo partiti da zero, con l’idea per un film senza porci il problema di pensare troppo in avanti. Volevamo che Iron Man fosse un gran film. Ogni cosa che sarebbe eventualmente arrivata dopo doveva basarsi sulla premessa che quel primo film doveva essere degno di nota. L’intero focus del nostro lavoro, tutti i nostri sforzi, ogni cosa che abbiamo fatto alla Marvel è confluito nel far sì che Iron Man fosse un gran film. Solo avendo successo con quella pellicola avremmo saputo che le basi per un universo erano state poste. Quando ci siamo approcciati a Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, una delle cose che ci siamo subito sentiti dire è che avremmo dovuto fare un film valido e non abbiamo realmente impiegato del tempo a parlare di cosa potrebbe arrivare poi. Perché non avrebbe alcun senso se questo lungometraggio non venisse bene. Tutto quel lavoro che a volte fanno gli studios che dichiarano di voler costruire un universo e scappano fuori questi titoloni strillati su Variety o l’Hollywood Reporter e ti ritrovi a pensare “ma perché non ne fate uno intanto?”.

Goldstein: Abbiamo lavorato a universi che non sono mai diventati tali. Abbiamo partecipato a delle writer’s room dove cercavano di elaborare tredici film allo stesso tempo. Per noi si tratta di un errore enorme. Perché non ti concentri su tutto quello che dovrebbe rendere speciale il primo film. Quindi per noi si è davvero trattato di fare un film che fosse il migliore possibile.

Latcham: È vero. Mi è capitato di ricevere telefonate da persone che organizzavano quel tipo di writer’s room che mi dicevano “Stiamo per fare una writers’ room come fate voi alla Marvel” e io mi ritrovavo a rispondere che “Ma non è quello che facciamo alla Marvel!”. Se riunite della gente in una stanza per pianificare chissà quanti film senza capire come tirarne fuori uno fatto bene… state solo perdendo tempo. Fate un film e poi, se alla gente piace, poi potete iniziare a pensare al poi. Anche noi quando abbiamo messo Nick Fury che diceva quello che diceva alla fine di Iron Man, l’abbiamo fatto, inizialmente, per divertimento. Non è che avessimo da subito in mente chissà quale grande piano. Il nostro scopo, con D&D, è fare un gran film. Speriamo di farcela.