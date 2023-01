“Era un po’ un Lucignolo”: Francesco Bruni ci racconta la sua amicizia con Paolo Virzì

Francesco Bruni, ospite di “Casa Alò”, si espone in più di due ore di videointervista, dall’ adolescenza ai suoi film, passando per l’amicizia con Paolo Virzì.

Entrambi livornesi, i due registi sono amici di vecchia data, tanto che Bruni ha sceneggiato anche molti dei lavori di Virzì, dal suo primo film a Caterina va in città, fino a Il capitale umano. E sempre a Virzì, Bruni deve il suo trasferimento a Roma e l’inizio della sua carriera.

Sognava, infatti, il giovane Bruni, una carriera universitaria o una vita come insegnante del liceo, ma tutto cambia, come nella migliore delle storie.

Io mi stavo laureando, quindi venivo a Roma per frequentare delle biblioteche austere, polverosissime dove cercavo testi in cuneiforme. La sera tornavo a casa di Virzì e lì c’era Babilonia. Feste su feste, ragazze bellissime e quindi a un certo punto io mi sono interrogato: ma siamo sicuri? (Ride ndr) E infatti tornato da lì mi sono laureato in fretta e furia e sono andato al Centro Sperimentale anche io. Lui mi diceva: “Vieni…” Certo, era un po’ un Lucignolo che non ti porta però a diventare asino, ma ti porta veramente nel Paese dei balocchi.

Bruni entra quindi nel Paese dei balocchi e diventa regista e sceneggiatore. Rimane amico di Virzì, il suo Lucignolo, di cui ci racconta un aneddoto divertente…

Adesso ti dico una cosa che ti farà ridere. Forse Virzì non te l’ha detta questa. Dunque, Virzì il suo primo lungometraggio lo fece a Livorno e si chiama Paso Doble. Avevamo visto da poco Il grande freddo e raccontava l’incontro di un gruppo di quattro amici in una casa di campagna e il bilancio esistenziale da parte di ognuno di loro. Solo che la parte ridicola, buffa, è che avevamo vent’anni. Facevamo bilanci esistenziali a vent’anni. Paolo se ne vergogna terribilmente, credo ne abbia fatto sparire ogni singola copia. Io recitavo in quel film.

E Virzì segna anche la fine della nostra intervista perché Bruni ci deve lasciare proprio per raggiungere l’amico e collega per qualche motivo misterioso che non ci vuole spiegare…

