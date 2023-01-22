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Francesco Bruni: da sceneggiatore di Virzì a Scialla! fino a Tutto chiede salvezza | Casa Alò

Nel nuovo appuntamento con Casa Alò incontriamo Francesco Bruni che ci racconta la sua carriera fino a Tutto chiede salvezza

di Francesco Alò
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Dopo Paolo GenoveseNicola GuaglianoneMassimiliano BrunoWalter Fasano, Roberto De Paolis, Luca MinieroGianni RomoliVinicio Marchioni, Sabrina ImpacciatoreGabriele Muccino, Giancarlo Fontana + Giuseppe G. Stasi, Sergio CastellittoDavide Marengo , Stefano Fresi , Frank Matano e Luca Argentero, i Fratelli D'Innocenzo, Susanna NicchiarelliPietro Sermonti, Edoardo De AngelisLuca Guadagnino,  Massimiliano Bruno Parte II ,  Christian De SicaMatteo RovereClaudio Giovannesi, Isabella Aguilar, Giulia Steigerwalt, Giacomo Ferrara, Benedetta Porcaroli, la seconda volta di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, Fabio Resinaro da solo, Salvatore EspositoLaura LuchettiFabio Guaglione & Fabio ResinaroVincenzo Alfieri Parte IIClaudio NoceDaniele LuchettiGabriele Mainetti, Carlo Verdone , Fratelli D'innocenzo Parte II , Stefano LodovichiAlessandro GarramonePaolo Virzì, Emanuela Fanelli, Paolo Strippoli, di nuovo Luca Guadagnino , Edoardo Pesce, Michele Placido, Marco Ponti, Cosimo Gomez, Fabio De Luigi ed Eros Puglielli, BadTaste.it è tornato a videochiacchierare per quasi due ore con Francesco Bruni, regista della serie Netflix Tutto Chiede Salvezza arrivata in piattaforma il 14 ottobre 2022. In attesa che nel 2023 si sblocchi ufficialmente la seconda stagione, si è videochiacchierato con Bruni della sua lunga carriera, dall'arrivo a Roma per seguire il Centro Sperimentale di Cinematografia su imbeccata di Paolo Virzì, alle numerose sceneggiatore scritte per il regista livornese (di nuovo è scattata una discussione su Caterina va in città) fino alla svolta registica del 2011 che ha visto Bruni passare dietro la macchina da presa con Scialla! (2011), Noi 4 (2014), il suo capolavoro misconosciuto Tutto Quello Che Vuoi (2017) e il semiautobiografico Cosa sarà (2020).

Video e montaggio a cura di Jacopo Calleri.

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