Dopo Paolo Genovese Walter Fasano (montatore di), Roberto De Paolis (regista di Cuori Puri), Luca Miniero Luca Argentero , i Fratelli D’Innocenzo Benedetta Porcaroli , la seconda volta di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana è tornato a videochiacchierare di cinema conper circa un’ora del suo terzo lungometraggio, recentemente in Concorso alla settantasettesima edizione delladove la pellicola ha vinto lapernella persona di Pierfrancesco Favino.

È un film molto complesso diviso nettamente in due parti, motivo per cui ci siamo concentrati maggiormente nell’analisi della prima metà, quella in cui il film sposa il dramma storico con la ghost story. Siamo nell’Italia anni ’70 degli anni di piombo quando la famiglia di un giudice viene sconvolta da un attentato ai danni del padre di famiglia (Pierfrancesco Favino), osservato con apprensione dal figlio maschio primogenito Valerio (Mattia Geraci). Un viaggio da Roma a Riace in Calabria, porterà in superficie le tensioni all’interno della famiglia e forse risolverà il mistero legato all’ambiguo Christian, amichetto di Valerio per le strade di Roma singolarmente apparso anche durante la gita calabrese della famiglia del giudice.

Video a cura di Mauro Stroppa, montaggio di Mirko D’Alessio.

PADRENOSTRO di Claudio Noce è ora al cinema.