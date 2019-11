Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo Paolo Genovese Walter Fasano (montatore di), Roberto De Paolis (regista di Cuori Puri), Luca Miniero Luca Argentero , i Fratelli D’Innocenzo Benedetta Porcaroli , la seconda volta di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana Fabio Guaglione & Fabio Resinaro , ecco la seconda possibilità perdi videochiacchierare conin occasione del suo secondo filmcon lui per affrontare, con spoiler, l’interessante commistione di generi tra heist movie, commedia, noir dramma che il regista ci ha voluto proporre prendendo spunto da un fatto di cronaca del 1996 già portato al cinema da Gianluca Maria Tavarelli nel 2000 con

Abbiamo esplorato con Alfieri la struttura del film (3 capitoli), l’ambientazione degli anni ’90 e la decisione di non montarlo secondo la linearità cronologica proprio come omaggio alle pellicole di quella decade, soprattutto Le Iene (1992) e Pulp Fiction (1994) con questo secondo film preso soprattutto come punto di riferimento.

Ci siamo soffermati anche sull’originale lavoro sul cast attraverso la direzione, contro le aspettative del pubblico, di tre volti nazionalpopolari come Giampaolo Morelli, Fabio De Luigi ed Edoardo Leo.

Video a cura di Paolo Carabetta, montaggio di Mirko D’Alessio.