Basato sul romanzo di Jeffery Deaver, The Never Game, Tracker, con protagonista e produttore esecutivo Justin Hartley (il Kevin Pearson di This is us) che interpreta il ruolo di Colter Shaw, veste perfettamente i panni del più classico dei procedurali della TV generalista americana.

Lanciato negli Stati Uniti domenica 11 febbraio, post-Super Bowl, sulla CBS, lo show ha raccolto con il pilot più di 18 milioni di spettatori, scesi poi a circa 7 milioni in quelli successivi, abbastanza da garantirsi un quasi immediato rinnovo per una 2^ stagione.

Di cosa parla Tracker

Per sua stessa definizione Colter Shaw è un “ricompensatore“, che ha chiaramente un suono diverso rispetto a cacciatore di taglie, che gira per il paese trascinando dietro al suo furgone un’Airstream, la roulotte di lusso in cui vive, ed andando di luogo in luogo, vivendo delle ricomp...