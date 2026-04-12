Paradise è la serie tv dell'anno, se l'hai amata ti consigliamo di guardare questo cult intramontabile

Pubblicazione: 12 aprile alle 12:19

Quando nel novembre del 2001 la Fox mandò in onda il primo episodio di 24, nessuno poteva immaginare che quella serie avrebbe ridefinito il concetto stesso di serialità televisiva. Un'idea apparentemente folle: raccontare un'intera giornata nella vita di un agente federale, in tempo reale, ventiquattro episodi per ventiquattro ore. Ogni minuto trasmesso corrispondeva a un minuto vissuto dal protagonista. Una scommessa che si rivelò rivoluzionaria. Oggi, con la fine della seconda stagione di Paradise e l'arrivo di una terza, un successo planetario incredibile e uno stile serrato che ricorda tantissimo quel cult con Kiefer Sutherland, abbiamo pensato di consigliarvi proprio la visione di 24. Vi parleremo della trama, del cast d'eccezione e del perché dovreste recuperarla, se avete amato Paradise.



Jack Bauer, interpretato da un Kiefer Sutherland al culmine della carriera, non è semplicemente un personaggio. È un mito contemporaneo, un eroe tormentato che corre contro il tempo per sventare attentati, salvare presidenti, proteggere la nazione. La sua arma più potente non è la pistola, ma l'orologio digitale che scandisce inesorabile ogni secondo, quel tic-tac che diventa colonna sonora dell'ansia collettiva di milioni di spettatori incollati allo schermo.



La struttura narrativa di 24 rappresenta una rottura totale con le convenzioni televisive dell'epoca. Creata da Joel Surnow e Robert Cochran, la serie introduce il formato split-screen per mostrare azioni simultanee, anticipa il binge-watching con cliffhanger devastanti alla fine di ogni episodio, costruisce archi narrativi serrati dove ogni battuta, ogni scena, ogni personaggio secondario ha un peso specifico nell'economia complessiva della storia.

Poster di 24, fonte: Fox





Dal 2001 al 2014, 24 ha prodotto nove stagioni per un totale di 210 episodi, diventando un fenomeno culturale che ha travalicato i confini del piccolo schermo. La prima stagione, trasmessa negli Stati Uniti a partire dal 6 novembre 2001, arriva in Italia il 12 settembre 2002 su TELE+, conquistando immediatamente un pubblico affamato di adrenalina e storytelling sofisticato.



Ventiquattro ore nella vita dell'agente federale Jack Bauer dell'unità anti-terrorismo di Los Angeles. Il suo compito è salvare la vita al senatore David Palmer, il primo afroamericano in corsa per la presidenza degli Stati Uniti. Nel frattempo Teri, la moglie di Jack, cerca disperatamente la figlia Kimberly, scomparsa in circostanze misteriose. Due linee narrative che si intrecciano, si sovrappongono, esplodono in un crescendo di tensione che non concede respiro.



Il cast che ruota attorno a Sutherland è di altissimo livello. Mary Lynn Rajskub nei panni di Chloe O'Brian, l'analista informatica nevrotica ma indispensabile. Dennis Haysbert come il presidente David Palmer, figura di integrità in un mondo di compromessi. Carlos Bernard interpreta Tony Almeida, collega e amico di Jack, mentre Elisha Cuthbert porta sullo schermo una Kim Bauer che evolve da teenager ribelle a donna consapevole nel corso delle stagioni.





Dopo la chiusura ufficiale nel 2010 con l'ottava stagione, la Fox decide di riaprire il franchise nel 2014 con 24: Live Another Day, una nona stagione di dodici episodi ambientata a Londra. Jack Bauer torna dopo quattro anni di latitanza per affrontare l'ennesima cospirazione internazionale. La serie si conferma capace di reinventarsi, mantenendo intatta la formula vincente pur accorciando il formato.



Attualmente è disponibile in abbonamento su Amazon Prime Video e Disney+, mentre alcuni episodi sono visibili gratuitamente su RaiPlay. Vent'anni dopo il primo episodio, 24 resta una pietra miliare nella storia della televisione. Ha dimostrato che il piccolo schermo poteva competere con il cinema in termini di spettacolarità, complessità narrativa, profondità dei personaggi. Ha creato un eroe imperfetto, controverso, umano. Ha trasformato il tempo stesso in un personaggio, una presenza costante che incombe su ogni scelta, ogni azione, ogni respiro.