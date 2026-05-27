Adventure Time torna con una nuova avventura con Finn e Jake bambini (e approda su un'altra piattaforma)

Pubblicazione: 27 maggio alle 16:12

Il mondo di Ooo sta per cambiare indirizzo. Per la prima volta in quindici anni di storia, il franchise di Adventure Time lascia l'ecosistema Warner Bros. Discovery per approdare su Disney Plus e Hulu. La notizia ha colto di sorpresa i fan: Adventure Time: Side Quests, la nuova serie animata prodotta da Cartoon Network Studios, debutterà il 29 giugno sulle piattaforme Disney, segnando una rottura senza precedenti con la tradizione.



Adventure Time: Side Quests riporta i fan alle origini, seguendo le avventure di un giovane Finn e del suo magico cane Jake attraverso la terra fantastica di Ooo. Festa con le persone-nuvola, pugni nel sedere del male, e tutta quella meravigliosa stranezza che ha reso il franchise un fenomeno culturale. Finn l'avventuriero sarà doppiato da Sasha Knight, mentre John DiMaggio torna a prestare la voce a Jake il cane, garantendo quella continuità che i puristi pretendono.

HBO Max ha progressivamente ridotto gli investimenti nell'animazione per bambini e famiglie. Una decisione che ha aperto le porte alla concorrenza, permettendo a Disney di mettere le mani su uno dei franchise più amati dell'ultimo decennio. Come ha commentato un utente sotto l'annuncio su Deadline, sembra l'ennesimo autogol di un dirigente Warner che probabilmente ha ricevuto anche un bonus per questa "brillante" manovra.

La distribuzione congiunta su Disney Plus e Hulu rappresenta un caso particolare. Le due piattaforme Disney solitamente mantengono linee editoriali separate, ma questa doppia presenza indica una crescente integrazione strategica tra i servizi. Un segnale che l'azienda di Topolino sta affinando la propria architettura streaming, cercando di massimizzare la visibilità dei contenuti acquisiti.

, quella capacità di parlare simultaneamente ai bambini e agli adultiSe Cash e il suo team manterranno le promesse, poco importerà su quale piattaforma scorrere i titoli di coda.