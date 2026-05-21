The Mandalorian and Grogu: le ipotesi sull'uscita del film su Disney+, dopo il debutto sul grande schermo

Pubblicazione: 21 maggio alle 08:00

The Mandalorian and Grogu, il primo film di Star Wars dopo sette anni dall'ultimo capitolo cinematografico, è destinato a sbarcare sulla piattaforma di streaming DIsney+, è solo questione di tempo. Ma quanto tempo esattamente? Il film ha appena debuttato nelle sale cinematografiche, e per un periodo rimarrà disponibile esclusivamente al cinema. Come tutti i blockbuster Disney, però, la transizione verso lo streaming è inevitabile. La domanda che tutti i fan si pongono è: quando potremo rivederlo comodamente dal divano di casa?



Prevedere la data esatta non è semplice come sembra. L'ultimo film di Star Wars uscito al cinema risale al 2019 con L'ascesa di Skywalker, che approdò su Disney Plus il 4 maggio 2020, in occasione dello Star Wars Day. Ma quel caso è complicato da usare come riferimento per diversi motivi: innanzitutto era stato programmato appositamente per coincidere con la giornata dedicata alla saga, e in secondo luogo la sua uscita in streaming avvenne durante la pandemia da COVID-19. Senza contare che sono passati sette anni, e il panorama dello streaming è cambiato radicalmente da allora.



Per fare una stima più accurata, conviene guardare ai recenti blockbuster Disney e analizzare i loro tempi di rilascio. Thunderbolts è uscito nelle sale il 2 maggio 2025 e ha raggiunto Disney Plus il 27 agosto dello stesso anno, con un'attesa di 117 giorni. I Fantastici Quattro, invece, sono arrivati al cinema il 25 luglio 2025 e sono approdati sulla piattaforma il 5 novembre, dopo 103 giorni. Usando una stima approssimativa di circa 100 giorni dopo l'uscita cinematografica, possiamo ipotizzare che The Mandalorian and Grogu arrivi su Disney Plus tra fine agosto e inizio settembre del prossimo anno. Le uscite su Disney Plus avvengono solitamente di mercoledì, quindi la data più probabile potrebbe essere il 2 settembre.

Il ritorno di Din Djarin e Din Grogu sul grande schermo rappresenta un momento significativo per l'universo di Star Wars. Dopo anni di serie televisive di successo su Disney Plus, il franchise torna a raccontare le sue storie nelle sale cinematografiche, offrendo ai fan l'esperienza immersiva che solo il cinema può garantire. La strategia distributiva di Disney negli ultimi anni ha seguito un pattern abbastanza coerente: prima l'esclusiva cinematografica per massimizzare i ricavi al botteghino, poi la finestra digitale per chi vuole possedere il film, e infine l'approdo su Disney Plus per alimentare la base abbonati della piattaforma.



Nel frattempo, mentre aspettiamo settembre per lo streaming, vale la pena considerare se l'esperienza cinematografica non meriti comunque una visita in sala. Dopotutto, Star Wars è nato per essere vissuto su uno schermo grande, con un impianto audio potente e circondato da altri appassionati. La magia di una galassia lontana lontana ha sempre avuto bisogno del buio della sala e di quella sensazione di meraviglia collettiva.

