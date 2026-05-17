Disney+ ha una nuova serie fenomeno: è bastato un weekend per mandare in tilt lo streaming

Pubblicazione: 17 maggio alle 07:00

Non è la prima volta che un k-drama sorprende le classifiche globali dello streaming, ma quello che ha fatto Perfect Crown su Disney+ in pochi giorni dall'uscita ha ancora dell'incredibile. In soli cinque giorni dalla messa in onda dei primi due episodi, la serie ha già riscritto la storia della piattaforma, diventando il k-drama più visto di sempre su Disney+ e Hulu considerando le performance della prima settimana. Non in un singolo mercato: in tutto il mondo. Nei primi 28 giorni di distribuzione, Perfect Crown si è confermata come la premier coreana più vista della piattaforma in numerosi territori internazionali, dominando le classifiche negli Stati Uniti, in Canada, in gran parte dell'Europa, in America Latina e in diversi paesi asiatici. Il totale delle ore di visualizzazione ha già superato i 43 milioni tra Disney+ e Hulu, con una crescita costante episodio dopo episodio. Anche in Italia la serie sta attirando un'attenzione crescente, confermando il fenomeno globale.

Una scena di Perfect Crown su ©Disney+

La trama: amore impossibile in una monarchia costituzionale

Perfect Crown è ambientato in una versione alternativa della Corea contemporanea in cui vige una monarchia costituzionale — un presente immaginario in cui le gerarchie nobiliari non appartengono al passato ma strutturano ancora profondamente la società. Il Gran Principe I-AN (Byeon Woo-seok) è il figlio del re, amato dalla gente, elegante e irreprensibile in pubblico, malinconico e vincolato da un rigido protocollo in privato. È nato al di fuori della linea diretta di successione, il che significa che ogni suo desiderio personale e ogni ambizione vengono sacrificati al dovere, non per scelta ma per nascita.

IU e Byeon Woo-seok: due superstar della Corea del Sud

) è la seconda figlia del conglomerato industriale più potente del paese: intelligente, determinata, bellissima, con tutto il potere economico che il denaro può garantire. Ma il suo status di "persona comune" resta un confine invalicabile in quella società, e l'unico riconoscimento che desidera, quello legato alla nobiltà, le resta precluso. L'incontro tra i due costruisce una storia d'amore tormentata dalla stessa struttura sociale che entrambi abitano, ciascuno prigioniero a modo proprio di una gerarchia che non hanno scelto. È la tensione tra il dovere e il desiderio, tra il ruolo e la persona, il motore narrativo della serie.

Il successo record di Perfect Crown si spiega in parte con la qualità del racconto, ma non si può ignorare il peso dei due nomi protagonisti sul pubblico coreano e internazionale. IU, nome d'arte di Lee Ji-eun, è una delle personalità dello spettacolo più amate e influenti della Corea del Sud: cantante con una discografia pluripremiata, attrice con un filmografia che include titoli come Hotel del Luna e My Mister, è capace di polarizzare l'attenzione mediatica di un paese intero con ogni nuovo progetto. La sua partecipazione a Perfect Crown era già considerata l'evento dell'anno televisivo coreano prima ancora che iniziassero le riprese.

I k-drama come asset strategico per Disney+

era già stato al centro dell'attenzione globale nelcon, la serie che lo aveva trasformato in una star internazionale nella comunità dei k-drama. Alla sua presenza in Perfect Crown la fanbase del franchise aveva risposto con un entusiasmo che si era già tradotto in record di prenotazioni sulla piattaforma prima ancora dell'uscita ufficiale. La combinazione dei due, in un progetto con una sceneggiatura costruita attorno ai loro punti di forza, ha prodotto un risultato che i numeri hanno poi certificato.

Il successo di Perfect Crown non è un caso isolato ma parte di una strategia sempre più consapevole. Disney+ ha investito negli ultimi anni in modo significativo nella produzione e acquisizione di contenuti coreani, identificando il k-drama come uno degli asset più performanti per la crescita della piattaforma nei mercati asiatici e, progressivamente, anche in quelli occidentali. Il fenomeno dei drama coreani, esploso globalmente dopo il successo di Squid Game su Netflix, ha dimostrato che esiste un pubblico internazionale disposto a guardare contenuti in lingua originale con sottotitoli, a costruire comunità attorno ai personaggi e a generare un engagment organico che nessuna campagna marketing può comprare.

Alla fine del 2026 Disney+ diffonderà un altro titolo coreano già attesissimo: The Remarried Empress, con Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-seok e Lee Se-young. Perfect Crown ha alzato l'asticella, e la piattaforma sembra decisa a non abbassarla.