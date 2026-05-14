Il film in cima alle classifiche mondiali su Disney Plus è di Sam Raimi: un ritorno all'horror da non perdere

Pubblicazione: 14 maggio alle 10:00

Send Help sta dominando le classifiche di streaming in tutto il mondo. Il thriller horror diretto da Sam Raimi ha conquistato la prima posizione su Disney Plus a livello globale, confermando il successo già ottenuto nelle sale cinematografiche lo scorso gennaio. Un risultato che testimonia non solo la qualità del film, ma anche il ritorno trionfale del regista al genere che lo ha reso celebre.



La pellicola, che vede protagonisti Rachel McAdams e Dylan O'Brien, racconta la storia di due colleghi rivali che si ritrovano bloccati su un'isola deserta dopo essere sopravvissuti a un disastro aereo. Quello che inizia come una lotta per la sopravvivenza si trasforma rapidamente in qualcosa di più complesso e oscuro, con la loro rivalità professionale che raggiunge nuovi livelli di intensità in un contesto estremo.



Il film rappresenta un evento significativo nella carriera di Raimi. Dopo aver diretto blockbuster come la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire e Doctor Strange in the Multiverse of Madness per Marvel, il regista torna alle sue radici horror con un'opera che ha entusiasmato critica e pubblico. Send Help ha ottenuto un impressionante 93% di gradimento su Rotten Tomatoes e ha incassato oltre 94 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 40 milioni.

Ma c'è un dettaglio che rende questo ritorno ancora più significativo: Send Help segna il ritorno di Raimi all'horror vietato ai minori. Il suo ultimo lavoro nel genere era stato Drag Me to Hell del 2009, un film che aveva ottenuto un successo simile con il 92% su Rotten Tomatoes e 90,8 milioni di dollari al botteghino, ma con classificazione PG-13. Prima di quello, bisogna tornare indietro fino alla trilogia di La Casa, il franchise che lo ha lanciato nel 1981 e che continua a generare nuovi capitoli ancora oggi.



La scelta di tornare al rating R ha permesso a Raimi di dispiegare completamente il suo stile visivo caratteristico, fatto di inquadrature dinamiche, momenti disturbanti e quella particolare miscela di orrore e dark comedy che ha sempre contraddistinto il suo lavoro migliore. Send Help non lesina sui momenti viscerali e sulle sequenze che mettono a disagio lo spettatore, elementi che i fan del regista attendevano da tempo.



Sul fronte dello streaming, il film sta vivendo una seconda vita estremamente positiva. Secondo i dati di Flix Patrol, Send Help occupa attualmente la prima posizione nelle classifiche mondiali di Disney Plus. Negli Stati Uniti la situazione è ancora più interessante: il film è stato reso disponibile sia su Disney Plus che su Hulu, piattaforma quest'ultima non disponibile al di fuori dei confini americani. Su Hulu, Send Help ha raggiunto anch'esso la vetta della classifica, mentre su Disney Plus negli USA il primo posto è occupato da The Devil Wears Prada, che sta beneficiando dell'uscita al cinema del suo sequel.

Le performance di McAdams e O'Brien sono state ampiamente lodate. La chimica tra i due attori è palpabile e le loro interpretazioni portano profondità a personaggi che potrebbero facilmente scivolare nella caricatura. Ciò che distingue Send Help da molti altri thriller horror contemporanei è l'equilibrio tra tensione e momenti più leggeri. Nonostante la premessa cupa e le scene disturbanti tipiche dello stile di Raimi, il film include sequenze comiche che alleggeriscono strategicamente la narrazione senza minare la tensione complessiva. Questa capacità di mescolare generi è sempre stata uno dei marchi di fabbrica del regista, fin dai tempi di Army of Darkness.



Per chi non è particolarmente appassionato di horror, Send Help offre comunque motivi validi per essere visto. La relazione tra i due protagonisti evolve in modi imprevedibili, il ritmo è serrato e la regia di Raimi trasformano quello che potrebbe essere un semplice survival thriller in un'esperienza cinematografica memorabile. Il film funziona su più livelli: come studio di personaggi, come thriller psicologico e, naturalmente, come horror viscerale.



Send Help è, insomma, la dimostrazione che un autore può allontanarsi dal proprio genere di riferimento, conquistare il mainstream con film da centinaia di milioni di dollari, e poi tornare alle origini con la stessa energia e creatività di sempre. Per gli appassionati di cinema horror e per chi apprezza il lavoro di Sam Raimi, questo film è un appuntamento imperdibile, ora disponibile comodamente in streaming.