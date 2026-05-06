Maul - Shadow Lord: il Signore dei Sith potrebbe farci compagnia per molto tempo (parola di Sam Witwer)

Pubblicazione: 06 maggio alle 13:00

Mentre fan e critica continuano a tessere le lodi della prima stagione di Star Wars: Maul – Shadow Lord, Disney+ ha già confermato quello che molti speravano: la serie tornerà per una seconda stagione. E non è tutto. Secondo Sam Witwer, la voce storica di Maul che ha dato vita al personaggio in Clone Wars e Rebels, il viaggio del Signore Oscuro potrebbe estendersi ben oltre quanto immaginato, riempiendo finalmente i buchi narrativi lasciati aperti da Solo: A Star Wars Story e dalla stessa Rebels.



In un'intervista esclusiva con CBR, Witwer ha scherzato sulle ambizioni della serie affermando che "probabilmente ci vorrebbero 19 stagioni e un film per coprire tutto". Un'iperbole, certo, ma che nasconde una verità più profonda: Maul è uno dei pochi personaggi dell'universo Star Wars la cui storia attraversa ere e progetti diversi, lasciando ancora molte domande senza risposta. E Shadow Lord sembra intenzionata a rispondere proprio a quelle domande.



La prima stagione ha stabilito solide fondamenta narrative, ricevendo recensioni entusiastiche inclusa una valutazione perfetta da parte di CBR. Questo successo critico e di pubblico ha alimentato le speculazioni su quanto lontano possa spingersi la serie. Witwer stesso ha confermato che è "plausibile" che la serie esplori eventi già visti in Solo e Rebels, ma con una prospettiva completamente nuova centrata su Maul.

Star Wars: Maul - Shadow Lord - Disney

La domanda che molti fan si pongono è: come si collegheranno questi pezzi del puzzle? Rebels ha portato la storia di Maul a una conclusione definitiva nel suo iconico duello finale con Obi-Wan Kenobi su Tatooine. Solo, invece, ha sorpreso tutti mostrando il Zabrak nel ruolo di leader criminale dell'organizzazione Alba Cremisi, lasciando il pubblico con più domande che risposte sul suo impero criminale e sulle sue macchinazioni nell'ombra.



Shadow Lord si posiziona esattamente in questo spazio narrativo grigio, un territorio inesplorato che collega la caduta di Maul durante le Guerre dei Cloni alla sua rinascita come figura centrale del crimine organizzato galattico. Il potenziale è immenso: la serie può esplorare come Maul abbia costruito la sua rete di potere, quali alleanze abbia stretto e tradito, e come sia riuscito a sopravvivere e prosperare nell'ombra dell'Impero emergente.



Witwer ha sottolineato che lo sviluppo futuro della serie sarà un "processo organico", frutto di continue discussioni creative tra lui e il team guidato da Dave Filoni e Matt Michnovetz. Questa flessibilità narrativa è cruciale: permette agli autori di rispondere alle reazioni del pubblico mantenendo la qualità che ha reso la prima stagione un successo immediato.

Star Wars: Maul - Shadow Lord - Disney

C'è un altro elemento da considerare: Shadow Lord potrebbe finalmente dare a Solo quella riabilitazione narrativa che il film meritava. L'apparizione di Maul nel finale di Solo fu uno shock per molti spettatori, ma lasciò irrisolti troppi fili narrativi quando i piani per un sequel furono cancellati. Ora, attraverso Shadow Lord, quelle storie potrebbero trovare finalmente la loro conclusione.