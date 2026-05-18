The Mandalorian and Grogu: il film sarà un ponte tra tutte le generazioni di fan, parola di Jon Favreau

Pubblicazione: 18 maggio alle 11:00

A due giorni dall'uscita nelle sale di The Mandalorian and Grogu, Jon Favreau condivide la sua visione più ambiziosa: creare un film capace di creare un ponte tra ogni generazione di appassionati della saga creata da George Lucas. Dopo sette anni di pausa dal capitolo cinematografico con L'ascesa di Skywalker che ha chiuso la saga degli Skywalker, Star Wars torna finalmente sul grande schermo. E lo fa con due protagonisti che hanno già conquistato il pubblico televisivo: Din Djarin, il mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, e il suo trovatello Grogu.



Il regista ha spiegato come Dave Filoni, recentemente nominato presidente di Lucasfilm e co-sceneggiatore del film insieme a Favreau e Noah Kloor, abbia "intrecciato insieme tutte le diverse ere di Star Wars". Un approccio che riconosce una verità fondamentale del fenomeno culturale più longevo della storia del cinema: le persone si legano alla versione di Star Wars che hanno incontrato nell'età perfetta per riceverla.



Che si tratti della trilogia originale, dei prequel o dei sequel, ogni generazione ha il suo punto d'ingresso nella galassia lontana lontana. Favreau lo sa bene, e ha costruito The Mandalorian and Grogu come una celebrazione che riconosce tutte queste esperienze diverse. "Tutti camminano insieme, di età diverse, da paesi diversi. Si divertono insieme, e mi piace quando Star Wars riesce a trasmettere questa sensazione", ha dichiarato il regista. "È molto facile sentirsi così di persona. È bello cercare di unire tutti con le diverse storie".

La trama riprende dal finale della terza stagione della serie,nella quale Din ha formalmente adottato Grogu, stabilito una dimora su Nevarro e abbandonato la caccia alle taglie in favore di lavori a contratto per la Nuova Repubblica. The Mandalorian and Grogu ruota attorno a una di queste missioni: Din e Grogu vengono incaricati di salvare Rotta the Hutt, figlio di Jabba the Hutt, in cambio di informazioni su un obiettivo della Nuova Repubblica.



The Mandalorian and Grogu rappresenta non solo il ritorno di Star Wars al cinema, ma anche un esperimento narrativo ambizioso: dimostrare che una galassia lontana lontana può ancora essere abbastanza grande da accogliere tutti, dai bambini che oggi scoprono Grogu ai cinquantenni cresciuti con Luke Skywalker, passando per chi si è appassionato con Anakin o Rey.