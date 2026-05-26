The Mandalorian and Grogu rischia il flop: i numeri del film di Star Wars al botteghino dopo il primo weekend

Pubblicazione: 26 maggio alle 16:33

Dopo quasi sette anni di attesa da Episodio IX, il ritorno di Star Wars sul grande schermo doveva essere una festa. The Mandalorian and Grogu, il film che porta sul grande schermo i protagonisti dell'amatissima serie Disney+, è arrivato nelle sale portando con sé aspettative altissime. Eppure, i numeri raccontano una storia diversa da quella che i vertici di Lucasfilm speravano di scrivere.



Il debutto globale si è fermato a 165 milioni di dollari in quattro giorni: 102 milioni negli Stati Uniti e 63 milioni nel resto del mondo. In Italia, il film ha conquistato la prima posizione con 1,6 milioni di euro incassati, un risultato tutto sommato solido per il nostro mercato. Ma è quando si allarga lo sguardo al contesto internazionale che le cifre iniziano a preoccupare e si paventa il flop.



Per capire la portata del dato, basta un confronto: Solo: A Star Wars Story, uscito nel 2018 e considerato fino a oggi il capitolo meno redditizio della saga nell'era Disney, aveva debuttato con 171 milioni globali. The Mandalorian and Grogu è andato peggio, segnando il peggior incasso di sempre per un film di Star Wars da quando la Casa di Topolino ha acquisito il franchise nel 2012. Un record al contrario che nessuno voleva stabilire.

La questione dei costi complica ulteriormente il quadro. Secondo alcune fonti, il budget di produzione si attesterebbe sui 165 milioni di dollari, cifra significativamente inferiore ai circa 300 milioni spesi per gli altri capitoli della saga recente. Altre ricostruzioni, però, parlano proprio di 300 milioni investiti. In ogni caso, anche considerando la stima più ottimistica, vanno aggiunti i costi di marketing, notoriamente massicci per produzioni di questo calibro.



C'è un dato che va oltre i freddi numeri del botteghino, cioè il responso del pubblico. Su Rotten Tomatoes, The Mandalorian and Grogu vanta un 89 per cento di gradimento da parte degli spettatori. Un segnale che chi ha visto il film lo ha apprezzato, che l'alchimia tra Mando e Grogu funziona anche sul grande schermo. Ma questo basta per trasformare un debutto sottotono in un successo di lungo periodo?



Superare i 100 milioni di dollari di incasso nel weekend di apertura rimane un traguardo significativo nell'era post-pandemica. Il cinema non è più quello di prima: le abitudini del pubblico sono cambiate, lo streaming ha ridefinito le priorità, e persino i grandi franchise devono fare i conti con una realtà diversa. La vera prova del nove arriverà nei prossimi weekend: il film riuscirà a trattenere il pubblico o si rivelerà un prodotto appetibile solo per i fan più fedeli della saga?

Per ora, il quadro è quello di un debutto controverso. Non un disastro, ma nemmeno il trionfo che ci si aspettava. Un successo contenuto che pone interrogativi sul futuro della saga al cinema e sulla capacità di Star Wars di riconquistare quel ruolo di fenomeno culturale di massa che sembrava inossidabile. La Forza è ancora forte in questo franchise, ma evidentemente non basta più affidarsi solo al marchio e alla nostalgia per riempire le sale.