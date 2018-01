EXCL – Nicola Guaglianone a ruota libera su Verdone, il nuovo film di Mainetti e un certo sequel

Lunga videointervista con Nicola Guaglianone, partendo dalla sua ultima sceneggiatura (scritta in compagnia di Roberto Marchionni in arte Menotti), Benedetta Follia per la regia di Carlo Verdone. Il discorso si è poi orientato verso i prossimi progetti dello sceneggiatore romano realizzati con Luca Miniero (Sono Tornato, in sala dal 1 febbraio), Gabriele Mainetti (le riprese di Freaks Out, titolo provvisorio, cominceranno dopo la metà di febbraio) e Michele Soavi.

Tra fissazioni personali e ricordi cinefili, il premiato con il David di Donatello, insieme a Barbara Petronio e Edoardo De Angelis, per la Miglior Sceneggiatura nel 2017 grazie a Indivisibili di De Angelis (la videointervista contiene un approfondimento circa una scena chiave con coltello protagonista di cui BadTaste.it aveva a lungo discusso durante la masterclass di Giffoni 2017 riguardante il film di De Angelis), ha poi affrontato la questione riguardante un ipotetico sequel di Lo Chiamavano Jeeg Robot, facendo una solenne promessa ai lettori di BadTaste.it.

È un’intervista molto lunga, in un certo senso sequel di un incontro video già avuto con il drammaturgo romano a casa di Francesco Alò nel 2017, in cui BadTaste.it continua ad esplorare le intenzioni ed ambizioni artistiche di Guaglianone dentro un cinema italiano in profonda transizione anche grazie all’arrivo di un cineasta eclettico, scrittore per il cinema e televisione poliedrico e senza pregiudizi.

Ringraziamo Nicola Guaglianone per la disponibilità e la voglia di parlare di cinema con noi accettando un confronto serrato. Avvertiamo i lettori che durante la lunga parte riguardante Benedetta Follia verranno svelati alcuni dettagli della trama dell’ultimo film di Carlo Verdone.

Un sentito grazie anche alla Fondazione Istituto Tecnico Superiore Roberto Rossellini con cui BadTaste.it ha stretto una collaborazione per la realizzazione di queste videointerviste. Video a cura di Paolo Carabetta, montaggio di Mirko D’Alessio.