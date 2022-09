Intervista a cura di Bianca Ferrari e Gabriele Niola

In un caldo pomeriggio di settembre abbiamo intervistato telefonicamente Roberto De Paolis, già regista di Cuori Puri, che a Venezia 79 ha presentato il suo secondo lungometraggio, Princess, aprendo Orizzonti. Si tratta di una favola dura e ironica sul mondo della prostituzione, in cui la lingua dei documentari e quella della finzione si mescolano così tanto che la protagonista stessa, Glory Kevin (la Princess del titolo), non aveva sempre chiaro cosa fosse cosa, benché sapesse benissimo di stare recitando in un film.