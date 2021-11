3/19, la recensione

C’è un problema in 3/19 con il lavoro della protagonista. Ma non è chiaro quale sia questo problema. È una pietra che il film porta legata al collo per tutta la sua durata. Aleggia fortissima un’avversione per la professione che svolge il personaggio di Kasia Smutniak, avvocato per grandi aziende che cura contratti, fusioni e via dicendo. In nessun momento ci viene suggerito che si adoperi in pratiche borderline con la legalità, né che lo faccia a discapito dei più svantaggiati. Anzi, si direbbe che lo fa bene, con successo. Tuttavia è chiaro che c’è qualcosa che non va.

Lei, malata di lavoro, dedita alla carriera, ha un incidente in una notte di pioggia. Come spesso avviene questo incidente, da cui esce contusa ma non gravemente, scatena una presa di coscienza, anche perché nello stesso evento invece un’altra persona è morta. Uno sconosciuto che non si riesce ad identificare, un immigrato. Questo scatena nella donna un forte senso di colpa (forse era stata le...