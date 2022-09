Salvatore Mereu firma un racconto semplice ed emozionante con il suo nuovo film Bentu, un progetto liberamente tratto dal libro Il vento e altri racconti di Antonio Cossu che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia grazie alle Giornate degli autori. Il regista e sceneggiatore, in poco più di un’ora, offre un ritratto di due generazioni e due vite che si intrecciano a una natura splendida e al tempo stesso spietata.

La trama di Bentu

L’anziano Raffaele (Peppeddu Cuccu) ha raccolto il grano che deve servire come provvista di un anno intero ed è ora in attesa del vento che lo possa aiutare a separare i chicchi dalla paglia. L’uomo dorme così in campagna, rimanendo isolato da tutti, ma la natura non sembra collaborare. Di tanto in tanto arriva però il piccolo Angelino (Giovanni Porcu) ad aiutarlo e tenergli compagnia. Il ragazzino spera inoltre di convincere Raffaele a prestargli la sua cavalla, nonostante sia ancora troppo giovane per provare a domarla.

