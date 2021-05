Il vero fantasma di, la presenza ingombrante che aleggia, è il terremoto di Messina. Un evento traumatico attorno al quale non si era mai costruito un horror (almeno non uno di questo tipo) e avrebbe avuto grandi possibilità non fosse trattato nella maniera più grossolana, con la gravitas della cronaca e del documento storico, invece che con la furba malizia dell’evento apocalittico, ovvero più in linea con la mitologia messa in piedi dal film.

Cruel Peter si gioca tutto tra passato e presente sia nella trama che nella messa in scena perché oscilla tra elementi classici del giallo italiano (il doppiaggio, il bambino malvagio vestito da primi novecento, la ragazza sorda e le comparse molto caratterizzate) e stilemi horror contemporanei tra America e Giappone. Li fonde insieme ma senza la giusta vivacità. È evidente che Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini (al secondo horror insieme) hanno visto i film di paura, li conoscono e li hanno assimilati, ma in nessun mom...