La recensione di Die Theorie Von Allem, il film di Timm Kröger in concorso al Festival di Venezia 2023

Gravato dal peso di un derivatismo che ne soffoca gli afflati più originali, Die Theorie Von Allem si presenta da subito come omaggio dichiarato tanto a David Lynch quanto ad Alfred Hitchcock. Due cineasti, con i loro rispettivi mondi, apparentemente distanti ma collegati da un debito che ben si riflette nell’ambiziosa opera di Timm Kröger presentata a Venezia.

Die Theorie Von Allem è un sequel. Non lo è certo nel senso strettamente tradizionale del termine, in quanto perfettamente autonomo dal punto di vista dello sviluppo drammatico e incentrato su un protagonista che poco o nulla ha a che vedere con la storia trattata nel film precedente, Zerrumpelt Herz. In questo bizzarro Kröger Cinematic Universe che si sta venendo a creare, non c’è dunque obbligo di recupero del capitolo precedente: Die Theorie Von Allem è godibile appieno anche da chi non abbia visionato il suo predecessore....