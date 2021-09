Ennio, la recensione

Realizzare un documentario su un artista è quasi sempre un progetto non privo di insidie, ma Giuseppe Tornatore con Ennio è riuscito nella difficile impresa di ripercorrere la vita e la carriera di Ennio Morricone svelandone il lato umano meno conosciuto e regalando un viaggio incredibilmente emozionante e approfondito nel processo creativo che ha regalato al mondo innumerevoli brani memorabili.

Il progetto si avvale di numerose testimonianze di chi ha lavorato con lui, come Gianni Morandi e registi del calibro di Roland Joffè e Quentin Tarantino, e di “semplici” fan celebri, con interventi pieni di affetto e ammirazione anche da parte di star di fama mondiale che comprendono Bruce Springsteen e Clint Eastwood, ma soprattutto delle dichiarazioni dello stesso Maestro che aveva spiegato davanti alla telecamera, con ironia e molta semplicità, come sono nate canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, da In Ginocchio da Te ad Abbronzatiss...