La recensione di Il giorno più bello, in uscita il 9 giugno al cinema

Il canovaccio di C’est la vie (titolo italiano del film francese Le Sens De La Fète) è di quelli micidiali e non stupisce che sia stato adattato. Una squadra di organizza-matrimoni è alle prese con uno sposalizio di alto livello mentre al loro interno succede di tutto, dalla vice con problemi di salute e carattere, ai camerieri improvvisati, i cuochi senza elettricità e l’animatore cantante con velleità, su su fino ad un capo che si danna l’anima per tenere tutto insieme e risolvere ogni problema avendo anche lui ha una questione aperta in corso.

Tutto questo nella versione italiana diventa un po’ meno una corsa indemoniata tra situazioni divertenti e un protagonista che schizza da una parte all’altra per risolverle, e più un film su due personaggi, un intreccio, e un matrimonio di sfondo.

Tutto è plasmato da Fabio Bonifacci, re degli adattamenti italiani (aveva lavorato a È già ieri ma poi ha scritto anche Benve...