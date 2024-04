La nostra recensione di The Greatest Hits, disponibile su Disney+

Non si nasconde, The Greatest Hits. Si inizia con immagine sgranate, chiaramente associate ai ricordi. C’è un grave lutto da affrontare per la protagonista Harriet (l’improvvisa morte del fidanzato). E poi quando, poco più avanti, uno sconosciuto arriva al gruppo di sostegno e i due iniziano a parlare, è chiaro fin sa subito dove andranno a parare le vicende Anche il film stesso ne sembra consapevole, non calcando sul romanticismo sfrenato, ma piuttosto imbastendo un’ atmosfera leggera che ben rispecchia quella del prodotto complessivo. I personaggi parlano dell’effetto nostalgico della musica, del rapporto tra realtà e immaginazione (cinematografica e mentale). Ma la sincerità da solo non basta per coprire alcuni difetti intrinseci dell’operazione.

Harriet (Lucy Boynton) viaggia indietro nel tempo a partire da canzoni che associa a determinati ricordi con il suo fidanzato da tempo scompars...