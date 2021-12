Il capo perfetto, la recensione

Memore dell’ironia dissacrante di Perfect day, dove tre operatori umanitari vivevano disavventure tragicomiche durante una missione in Bosnia, il regista e sceneggiatore Fernando León de Aranoa ritorna con Il capo perfetto ad affrontare con piglio ironico e a tratti grottesco temi scottanti dell’attualità, trovando ancora una volta l’equilibrio perfetto (non a caso qua gira tutto intorno a delle bilance…) tra critica sociale e risata amara.

Il proprietario della fabbrica di bilance Blanco Bàsculas, il signor Blanco (Javier Bardem) è in tutto e per tutto un antieroe senza scrupoli. Pressato dall’imminente visita di una commissione regionale che affiderà un premio all’eccellenza produttiva, Blanco passa una settimana d’inferno in cui deve risolvere mille questioni lavorative e personali (tutte intrecciate tra di loro) motivo di disperazione (per lui) e risate (nostre), e che gestisce in un turbinio di sinceri favori e orribili meschinità che fanno di lui u...