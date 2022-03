“Qui abbiamo 56 litri di sperma di maiale…”: ma che attacco è?? Ma chi altri se non Jackass (e questa recensione) può attaccare così, dal niente, con la comparsa secca dell’immagine e la voce che parte senza preamboli con l’introduzione di questo supporto di scena?

L’origine terribilmente televisiva e molto battagliera di Jackass può creare l’illusione che si tratti di qualcosa che ha poco a che fare con il cinema. Invece è il contrario. La visione al cinema dei film che allargano (ma forse sarebbe dire ingrandiscono) gli stunt e le idee del gruppo hanno dimostrato che invece dentro Jackass c’è l’ambizione di tantissimo cinema d’azione: filmare l’infilmabile mentre avviene davvero.

In Jackass l’inquadratura è fondamentale, e ancora più nello specifico è fondamentale il quadro, cosa è dentro e cosa è fuori, la composizione e l’angolatura. Perché lo stunt più incredibile è niente se non lo si vede in una maniera che ne restituisca ...