L’événement, la recensione

L’événement, film diretto da Audrey Diwan, punta l’attenzione sul tema dell’aborto e del diritto delle donne a decidere della propria vita e del proprio corpo proponendo un ritratto accurato, ed emotivamente molto duro, di una giovane alle prese con una delle decisioni più difficili e rischiose negli anni ’60.

Anne, ruolo affidato ad Anamaria Vartolomei, è una studentessa di lettere che sogna di diplomarsi e avere un futuro diverso da quello della madre. La sua quotidianità viene però messa a rischio da una gravidanza indesiderata e inaspettata in un periodo durante il quale l’aborto, termine mai usato in tutto il film, era ancora considerato un reato e un argomento di cui non parlare, nemmeno tra amiche, per evitare di essere coinvolti in una situazione che poteva portare al carcere. Anne cerca quindi una soluzione scontrandosi con medici che la ostacolano e impossibilitati ad aiutarla, amiche che preferiscono non ...