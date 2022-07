La recensione di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, dal 18 agosto in sala

Ma quanto sono vecchi i Minions?

Come concetto e come ideazione proprio. Quanto è vecchio il continuo utilizzo del ribaltamento comico degli opposti come unica soluzione? La suora che è violenta, il metallaro che ascolta la classica, la signora che sembra una mamma ma in realtà è un maestro di kung fu… L’umorismo nei film della serie Cattivissimo Me, e soprattutto nei due spin-off sui Minions, funziona principalmente così, assecondando il più prevedibile e ripetitivo dei luoghi comuni della comicità: tutto si rivela il proprio opposto semiotico. Ci sono ragioni se è uno dei meccanismi più longevi dell’umorismo, eppure anche una dinamica così oliata ha bisogno di essere eseguita a dovere, ha bisogno di respirare e ha bisogno di inventiva per avere un senso. Tutti termini sconosciuti ai Minions.

E ancora: quanto è vecchio tutto questo infilare citazioni cinematografiche grossolane a uso e consumo de...