Mona Lisa And The Blood Moon, la recensione | Venezia 78

Per fare cinema divertente bisogna sapersi divertire con le storie che si raccontano. E Ana Lily Amirpour non sa divertirsi. L’aveva dimostrato già The Bad Batch e lo dimostra in modi completamente diversi Mona Lisa and The Blood Moon, fin dal titolo un film che strizza l’occhio al cinema spietato di serie B ma quasi subito capiamo essere più precisamente desideroso di prendere di mira il filone del cinema efferato per ragazzi degli anni ‘80. L’horror è perfetto per i temi politici e così questa storia di una ragazza per anni tenuta ingabbiata che, proprio ora, si è risvegliata senza una vera ragione accedendo al suo pieno potenziale (controlla le altre persone e gli fa fare quel che vuole), grida da ogni poro temi attuali e femministi.

Mona Lisa and The Blood Moon inizia quasi con uno spirito Troma: musica metal, caratteri eccessivi, mitologia terra terra e sangue. Dovremmo temere la protagonista visto come i contro...