La recensione di Nessuno ti salverà, disponibile su Disney+ dal 22 settembre

Premessa: Nessuno ti salverà è un horror Disney, quindi è bene non aspettarsi nulla di terrorizzante. Non che sia una giustificazione per qualsivoglia errore, perché certamente non si tratta di un film perfetto. Tuttavia, in questo specifico caso, tenere a mente questa premessa è essenziale, poiché Nessuno ti salverà è uno di quei rari film che cambia totalmente in base a come lo si vede.

Scritto e diretto da Brian Duffield, Nessuno ti salverà è la storia di Brynn (Kaitlyn Dever), una ragazza solitaria e silenziosa che passa le sue giornate decorando modellini e organizzando una vita scrupolosa e “perfettina” all’interno della sua grande casa di bambola. Capiamo che c’è un grande trauma nel suo passato legato alla migliore amica di infanzia, e che il suo mutismo selettivo ne è una diretta conseguenza. In cosa consista esattamente questo trauma lo capiremo solo alla fine (è il vero tirante della storia), e Bry...