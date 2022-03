Toronto, 2002. Meilin “Mei” Lee ha 13 anni e un carattere forte e deciso. Ha ottimi voti, un gruppo di amiche inseparabili con cui condivide la passione per la boyband 4*Town (la cui hit nella versione originale del film è a cura di Billie Eilish e Finneas O’ Connell) e sente di avere il mondo ai suoi piedi. Mei però ha una difficoltà: una madre iper-protettiva che ha paura di deludere. Questa relazione si trasforma per la prima volta in un conflitto da quando una mattina Mei si sveglia trasformata in una panda rosso: un’eredità femminile di famiglia che si manifesta quando si sentono emozioni forti, ma che può essere controllata. In un percorso di accettazione e di scoperta verso l’adolescenza, racchiuso tra i muri di casa (ovvero un tempio, l’attività di famiglia), i banchi di scuola e il piccolo tragitto che li separa, Mei imparerà a conoscere le sue emozioni e capirà cosa vuo...