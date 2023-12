La recensione di Santocielo, il film di Ficarra e Picone, al cinema dal 14 dicembre

Cinema cattolico. Corrente Bergoglio.

Il primo Natale era stato un indizio molto forte del fatto che, per la prima volta dopo tanti anni, qualcuno che ha la potenzialità economica di arrivare al vertice degli incassi in Italia ha anche una prospettiva religiosa. Santocielo, di nuovo a partire dal titolo, dalla cartellonistica e dalla trama, è forse un passo ancora più deciso che mostra con ancora maggiore chiarezza la prospettiva da cui tutto questo è fatto. Ficarra e Picone non sono dei pretini, almeno non lo sono più della media dei commedianti del cinema italiano (che in linea di massima non brillano per corrosività e audacia), hanno un’idea riformista e progressista del cattolicesimo che forse è la cosa più interessante di un film che per il resto di interesse ne stimola ben poco.

Già l’immaginario del regno dei cieli, così neoclassico, è strano. Tutti sono vestiti come antichi romani in un contest...