La recensione di Secret Team 355, in uscita in sala dal 12 maggio

Chissà se in tutto il team creativo e produttivo di Secret Team 355 c’era qualcuno che nella sua vita abbia visto anche solo un film d’azione per passione, che tragga piacere dal fruirne o addirittura che li ami. Vedendo il prodotto finito non si direbbe. Anzi. L’impressione è proprio che tutti abbiano trattato l’impresa come un prodotto, qualcosa le cui caratteristiche sono note, che deve essere dotato di certi elementi, rispettare certi standard e rispondere a determinati canoni. Come se si producessero scatole, basta rispettare le specifiche e il prodotto sarà corretto. E del resto a Secret Team 355 non manca davvero niente se non il senso e il profondo godimento di fare e ovviamente guardare cinema d’azione.

In testa a tutto c’è Jessica Chastain, produttrice e attrice che ha innescato la scintilla di un action-spy-movie mondialista con un intreccio degno dei peggiori film di 007 (quelli della fine della gestione Bros...